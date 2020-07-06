Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 330 и достигло 28 936, еще семь человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 28 606 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 484 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 28 936 случаев коронавируса. Вылечились 16 302 пациента. Скончался 491 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 11 984 пациента, проведены 123 815 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.