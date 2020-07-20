Число выявленных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на 651, до 59 493, умерли еще 13 человек, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

По состоянию на 20 июля, в стране выявлены 59 493 случая COVID-19, скончались от инфекции 1498 человек. Всего выздоровели 31 439 человек, в том числе 560 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (115), Закарпатской областях (86) и в Киеве (77).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник сообщил, что за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции было подтверждено у 34 детей и 27 медработников. «Всего за время пандемии COVID-19 был зафиксирован у 4 204 детей и 7 985 медработников», — заявил Степанов на брифинге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.