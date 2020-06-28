Количество заразившихся коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки число случаев инфицирования увеличилось на 653, скончались еще восемь человек. С начала эпидемии COVID-19 на Филиппинах заразились 35 455 человек, умерли в общей сложности 1 244 пациента с коронавирусом.

Отмечается, что общее число излечившихся составляет 9 686 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.