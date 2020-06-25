Коронавирус рекордно распространяется в странах Северной и Южной Америки, в Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные официальными ведомствами и СМИ этих государств.

В Бразилии за минувшие сутки прирост заболевших составил 42,7 тыс. человек, став второй в антирейтинге по увеличению числа инфицированных за день. Рекордным приростом отличилась Аргентина. Мексика, обогнав Турцию и Германию, вышла на 11-е число в мире по общему количеству зафиксированных случаев COVID-19.

В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано около 17 тыс. новых случаев заражения. Рост количества инфицированных наблюдается в Турции, Пакистане, Иране, Саудовской Аравии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за все время пандемии коронавирусом заразились около 9,13 млн человек, порядка 474 тыс. инфицированных скончались.