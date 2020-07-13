Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1578 за сутки и достигло к вечеру понедельника 40 248, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 365, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 20 560. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 54 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 323 человека уже выздоровели.

В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство страны приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений.