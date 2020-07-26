По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.

Ранее сообщалось о 25 задержанных и трех пострадавших полицейских. Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом.

"Полиция произвела 25 задержаний в связи с сегодняшним мятежом … 21 офицер получил ранения", — говорится в заявлении городской полиции в Twitter, где также отмечается, что большинство из пострадавших полицейских уже вернулись к работе.

Полицейские сообщали, что участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка. Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.