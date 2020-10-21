До конца пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 число заболевших в России утроится. Об этом сообщает «Ура.ру».

Некоторое время назад специалисты Центра мониторинга биологических рисков создали математическую модель, согласно которой 16 декабря число выявляемых за сутки случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигнет пика примерно в 24 тысячи человек. Таким образом оно превысит число случаев, выявленных вчера, почти в полтора раза (16,3 тысячи человек).

Согласно той же модели, в декабре 2021 года пандемия закончится. К тому моменту общее число инфицированных достигнет 5,9 миллиона человек, то есть втрое больше, чем сейчас, а умерших — 52 тысячи человек, то есть более чем удвоится.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 40,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,44 миллиона человек.

В понедельник заместительница директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение, что в ближайшее время в России может быть достигнут пик по выявляемым за сутки заразившимся COVID-19, а в первой декаде декабря может начаться процесс стабилизации ситуации.