Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек, передаёт пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Количество заболевших корью на 9 января 2020 года в столице республики достигло 70 человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что воспитанники детских садов в Якутске и пригородном посёлке Жатай, а также студенты, у которых нет прививок против кори, временно отстраняются от посещения занятий.

Ранее Министерство здравоохранения Якутии сообщило, что число заболевших корью в Якутске к настоящему времени составляет 68, 16 человек проходят лечение в стационаре.

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