В Москве 2 марта подтвердился завозной случай коронавируса. В результате столичные власти предприняли ряд жестких ограничительных мер.

Накануне СМИ сообщили, что новый коронавирус обнаружен у сотрудника Российского футбольного союза (РФС), побывавшего в Италии. Позднее появилось подтверждение от игрока любительского клуба «Мегамужики». Заболевшим оказался Давид Беров.

Примечательно, что после госпитализации два теста на коронавирус дали отрицательные результаты, и мужчина находился в общей палате.

В настоящее время на карантин помещены родственники заболевшего, друзья, с которыми он контактировал, и пассажиры рейса, с которыми он летел в Москву.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, новый случай заражения COVID-19 не меняет эпидемиологическую ситуацию в России. Остановить проникновение вируса в страну было невозможно, но власти сделали всё, чтобы снизить риски.

В то же время ситуации в Италии и США показывают, что выявить первые случаи передачи коронавируса внутри страны удается не всегда.

Ученые отмечают, что вирус особенно заразен и способен не проявляться долгое время, поэтому число заболевших уже может быть выше официальных данных.

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Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных