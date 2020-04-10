Число заболевших коронавирусом в Хакасии возросло до девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу, 10 апреля.

Согласно сообщению, еще у троих жителей Абакана анализы показали положительный результат. Пациенты находятся в республиканской клинической инфекционной больнице.

Двое из заболевших являются членами семьи ранее выявленного инфицированного. Третий пациент — женщина, которая 30 марта прилетела в Абаканский аэропорт из Москвы.

Власти сообщили, что контакты всех троих зараженных отработаны, сейчас под подозрением находятся еще пять человек, анализы которых направлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

Всего в России, по данным на 10 апреля, зафиксирован 10 131 случай заболевания, 698 человек выздоровели, 76 скончалось.

Ранее 10 апреля сообщалось, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине».

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