Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 235 человек и достигло 7725, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай коронавирусной инфекции COVID-19. К утру субботы число зарегистрированных случаев составляло 7490, 20 пациентов скончались, 5038 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

«По состоянию на 28 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 7725», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5240. В субботу из больниц были выписаны 202 человека – это рекорд выздоровевших за день, в пятницу — 161, в четверг – 192. Сейчас на лечении находятся 2465 человек с COVID-19, в том числе 19 — в тяжелом состоянии, шесть — в крайне тяжелом.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на «зоны» в зависимости от распространения COVID-19 — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.