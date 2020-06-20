Число новых заражений коронавирусом в Токио в субботу составило 39, третий день подряд этот показатель превышает три десятка и 20-й день подряд составляет двузначную цифру.

Число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 18 593 человека, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Объединенные данные министерства здравоохранения и местных администраций обнародовал телеканал NHK.

Число новых заражений в стране составило 64 человека. Более половины из них – 39 человек — были выявлены в Токио.

От коронавируса в Японии умерли 967 человек. Состояние 62 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 16 735 человек.