Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане достигло 6595, за последние сутки выявили еще 44 заболевших, сообщили Mpravda.com в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

«На вечер понедельника число больных коронавирусом достигло 6595, увеличившись на 44», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент после COVID-19 выздоровели 5278 человек или 80% от всех выявленных инфицированных, скончались 55 человек.

«Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 184 человека, были выписаны после излечения 50», — добавили в минздраве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.

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