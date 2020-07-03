Саудовская Аравия не перестает бить рекорды в арабском мире по числу зараженных коронавирусом, в пятницу оно превысило 200 тысяч, сообщило министерство здравоохранения королевства в социальной сети Twitter.

«Общее число заболевших с начала вспышки COVID-19 в Саудовской Аравии составило 201,8 тысячи после того, как за последние сутки выявлено более 4 тысяч случаев заражения», — говорится в сообщении минздрава.

При этом 140 тысяч человек выздоровели, от осложнений после коронавируса скончались 1,8 тысячи человек.

Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.