Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 1979 и достигло 253 604, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в стране увеличилось за сутки на 50 и достигло 5320, всего выздоровели более 170 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.