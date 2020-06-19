Более 142 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,3 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 5151 летальный исход. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 450 686, заразившихся — достигло 8 385 440.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.