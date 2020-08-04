Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 219 тысяч и превысило 18 миллионов, свыше 691 тысячи человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая заражения COVID-19 и 4278 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.