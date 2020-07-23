Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тысяч и превысило 15 миллионов, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа зафиксировано 247 225 случаев заболевания коронавирусом, скончались 7097 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 15 012 731, число летальных исходов — 650 150.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 7 948 513 и Европе — 3 147 860.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.