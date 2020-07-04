Число заболевших коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 3,2 тысячи человек, всего в стране выявлены более 159 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки были выявлены 3288 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 159 679. За сутки от коронавируса погибли 29 человек, общее число погибших составляет 1997 человек.

Согласно последним данным, на карантине в стране находятся более 374 тысяч человек, выпущены из-под карантина более 309 тысяч человек.

Несмотря на рост числа заболевших в стране, власти Бангладеш не стали продлевать режим изоляции, введенный 8 марта, и 31 мая объявили об открытии офисов и возобновлении работы транспорта. При этом власти призвали население страны соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.