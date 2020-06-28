Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 736 и достигло 24 645, еще шесть человек скончались, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В субботу власти республики сообщали о 23 909 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 420 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

«В Армении подтверждены 24 645 случаев коронавируса. Вылечились 13 116 пациентов. Скончались 426 человек», — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 964 пациента, проведены 109 173 теста.