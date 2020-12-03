Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в России увеличилось до 62, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ».

Второго декабря сообщалось о 49 школах, ушедших на карантин.

«Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении, где также уточняется, что это составляет 0,16% от всех школ в стране.

Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,91% от общего количества, следует из данных министерства.

За 1 декабря ушли на карантин 15 школ, вышли с карантина две.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.