Более 1,5 тысяч человек скончались в Польше от коронавирусной инфекции с начала эпидемии, сообщает министерство здравоохранения республики в пятницу.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 259 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 405.

За тот же период от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев составило 1 507.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1743 человек, 72 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 84 790 находятся на карантине, 22 621 выздоровел.

До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.