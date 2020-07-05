Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе достигло 50, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 5347 случаев коронавируса. К 4 июля скончались 48 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.

«Ушли из жизни две женщины с COVID-19. Женщина 1947 года рождения. Сопутствующие (заболевания — ред.): ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца — ред.), аритмия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных, мезентериальных артерий, артерий нижних конечностей, артериальная гипертензия… Женщина 1965 года рождения. Сопутствующие: нет. Причина смерти (у обеих) — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония», — написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что врачи в воскресенье выписали троих пациентов после лечения COVID-19, а общее число выздоровевших увеличилось до 4928.