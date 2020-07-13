Число жертв COVID-19 на Филиппинах превысило 1,5 тысячи, коронавирусом заразились свыше 56 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, медики за сутки зафиксировали 2 124 новых случая заражения и 162 летальных исхода. В общей сложности с начала эпидемии коронавирусом заразились 56 259 человек, скончались 1 534 пациента с COVID-19.

Отмечается, что излечились 16 046 заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.