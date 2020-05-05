Число выявленных случаев коронавируса в Приморском крае за прошедшие сутки увеличилось на 88 и составило 635. Об этом на сайте сообщило правительство региона.

Отмечается, что среди пациентов, которые проходят лечение в больницах края, 53 человека находятся в тяжелом состоянии. Большинство случаев подтверждено у людей, которые находились в контакте с больными родственниками и друзьями.

Также власти сообщили, что с начала пандемии в регионе было проведено более 45 тыс. тестирований. Ежедневно специалисты берут около 1400 проб.

Ранее 4 мая пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева сообщила о том, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

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