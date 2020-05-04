В Чувашии число выявленных случаев COVID-19 достигло 795 человек. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в оперативном штабе региона.

«В Чувашии у 795 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них у 64 ― за последние сутки», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом под наблюдением в республике остаются 1393 человека, причем 776 из них изолированы в домашних условиях. Были госпитализированы 597 пациентов, включая 13 детей.

«Для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Больнице скорой медицинской помощи города Чебоксары развернули 100 дополнительных коек, они готовы принимать пациентов», ― отметили в пресс-службе главы Чувашии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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