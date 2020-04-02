За последние сутки в Москве от коронавируса вылечилось 25 человек, таким образом число излечившихся достигло 140. Об этом в четверг, 2 апреля, заявила заместитель столичного градоначальника Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки еще 25 пациентов выписались из московских больниц. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — приводит ее слова «РИА Новости».

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 — в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

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