Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило отметку в 9 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число выздоровевших от COVID-19 в мире достигло 9 043 203. Число летальных случаев составляет 639 652, всего заразились 15 736 499 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф