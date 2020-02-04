Число случаев вмешательства в свободу интернета в России упало на треть в 2019 году по сравнению с 2018-м. Об этом сообщают принадлежащие Демьяну Кудрявцеву «Ведомости».

Эксперты правозащитной группы «Агора» и организации «Роскомсвобода», как сообщал «Рамблер», ежегодно готовят доклад об ограничении свободы интернета в России. В докладе за 2019-й сказано, что в прошлом году «Агора» и «Роскомсвобода» зафиксировали чуть менее 439 тысяч случаев вмешательства в свободу рунета. В 2018-м таковых было зафиксировано на треть больше.

В 2019-м в России имели место 272,7 тысячи случаев запрета информации государственными органами, в 2018-м — 161,1 тысячи. Доступ к интернет-ресурсам в 2019-м был ограничен 161,4 тысячи раз, в 2018-м — 488,6 тысячи. В прошлом году «Агора» и «Роскомсвобода» зафиксировали 3,9 тысячи случаев административного давления, а в позапрошлом — 4,4 тысячи случаев.

Также в 2019-м было зафиксировано 200 случаев уголовного преследования (в 2018-м — 384 случая), 79 случаев гражданских исков (в 2018-м — 58), 62 предложения по регулированию (в 2018-м — 82), 57 случаев насилия и угроз безопасности (в 2018-м — 59), 32 кибератаки (в 2018-м — 20).

Лидерами по числу нарушений среди регионов стали Саратовская область (612 нарушений), Тюменская область (472), Ростовская область (423), Москва (352) и Ингушетия (257).

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