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Число умерших россиян с коронавирусом достигло 747. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Ранее, 25 апреля, за сутки было зарегистрировано 66 летальных исходов.

По всему миру на утро 26 апреля число зараженных коронавирусом достигло 2 790 986. Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 74,9 тысячи человек. С начала пандемии число умерших превысило отметку в 200 тысяч человек, достигнув 200 698. Еще 810 327 пациента выздоровели.

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