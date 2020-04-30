За минувшие сутки в России скончался 101 пациент с коронавирусом. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число умерших превысило тысячу и достигло 1073.

«Условный показатель смертности достиг 1%», — также говорится в сообщении.

Также оперштаб заявил о 7099 новых случаях заражения в 85 регионах России. Общее число заболевших — 106 498. Выздоровели за сутки 1333 человека. Всего выписаны 11 619.

Ранее в этот же день сообщалось, что риск летального исхода при заражении коронавирусом и наличии других сопутствующих заболеваний выше почти на 40%. Как отмечают эксперты, такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек увеличивают вероятность заразиться и умереть от коронавируса. При этом смертность у людей, страдающих деменцией, на 39% выше по сравнению с другими категориями заболевших, на 37% риск летального исхода больше у пациентов с ожирением, на 31% чаще гибнут и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

28 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила один из самых низких уровней смертности по коронавирусу в России. По ее словам, его показатель не превышает 1%. Она также подчеркнула роль ограничительных мер в стране, которые позволили сдержать распространение коронавируса, выиграть время.

В тот же день президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Он отметил, что пик заражаемости коронавирусом еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине. Решение направлено на снижение масштабов распространения коронавирусной инфекции.

Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая. При этом он отметил, что принимать «под копирку» решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

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