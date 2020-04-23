В Москве умерли еще 37 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, общее число умерших в столице с начала пандемии выросло до 327.

В сообщении отмечается, что среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией.

Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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