Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Согласно данным университета, по состоянию на 02.50 мск, с начала эпидемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.