Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 330, до 23 730, всего с начала пандемии умерли 1500 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 23 400 случаях заражения, 1484 из которых стали летальными.

«На сегодня в Румынии подтверждено 23 730 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1500 человек, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 16,7 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф