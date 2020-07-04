Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 45 тысяч, за сутки выявлено более тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1177 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 45 106, выздоровели 26 968 человек, скончались 203.

Отмечается, что среди новых инфицированных 969 гражданин Омана и 208 иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,8 миллиона случаев заражения, свыше 521 тысячи человек скончались.