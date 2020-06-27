Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за все время коронавирусом в мире заразились 9 653 048 человек, 491 128 пациентов с COVID-19 скончались.

Согласно информации организации, за последние сутки количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 179 316, зафиксировали еще 6 866 летальных исходов.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.