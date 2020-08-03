Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным на 05.34 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 18 017 556. Умерли, по информации университета, 687 930 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 10 649 108 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.