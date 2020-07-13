Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 00.11 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 006 764. Скончались, по информации университета, 570 776 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 7 163 038 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.