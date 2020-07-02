Более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки во всем мире, общее число превысило 10,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксировано 4787 летальных исходов. Общее число умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 512 842. Число заразившихся достигло 10 533 779, за последние сутки — 176 102.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.