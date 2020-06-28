Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Марокко превысило 12 тысяч, сообщает министерство здравоохранения королевства.

По его данным, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 12 052, выздоровели 8740 человек, скончался 221. Более четверти всех заражений (27,92%) выявлены в регионе Касабланка-Сеттат.

Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19. При этом с 25 июня в рамках поэтапного смягчения карантина был отменен ряд ограничений. В частности, разрешены работа кафе и ресторанов при условии заполняемости не выше 50%, а также коммерческая деятельность в торговых центрах. Также было возобновлено автомобильное и железнодорожное сообщение между городами и авиасообщение внутри страны. В то же время музеи, театры, кинотеатры и общественные бассейны пока остаются закрытыми.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.