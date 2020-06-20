Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 45 тысяч, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно последним данным, коронавирусом с начала вспышки заболевания в стране заразились 45 029 человек, за последние сутки медики выявили 1226 новых случаев инфицирования. За все время распространения инфекции скончались 2429 человек, выздоровели 17 883 заразившихся (39,7% от общего числа).

В четверг количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа в Индонезии достигло максимума с начала вспышки. Тогда за сутки был выявлен 1331 новый случай COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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