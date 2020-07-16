Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13,5 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 04:25 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 13 504 553, выздоровели 7 522 796 человек, скончались 582 743.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.