Количество зарегистрированных случаев заболевания жителей города Байконур рядом с одноименным космодромом выросло за неделю в два раза и превысило 100 случаев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте горадминистрации.

«На 16.00 25 июня 2020 года в городе Байконур: количество зарегистрированных случаев – 116», — говорится в сообщении.

Из них на стационарном лечении находится 44 человека, выписано после выздоровления — 23.

Ранее, 18 июня, в городе Байконур зарегистрировано 56 положительных результатов.