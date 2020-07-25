Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки снова увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 6,2 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Накануне ВОЗ сообщала о рекордных 284 196 случаях COVID-19 и 9 753 летальных исходах.

За последние 24 часа в мире зафиксировали 284 083 новых случая заражения коронавирусом и 6 270 летальных исходов.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 581 009, по меньшей мере 635 173 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 8 292 311 и Европе — 3 192 041.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.