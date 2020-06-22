Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило девять миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 20.15 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 9 003 042. Скончались, по информации университета, по меньше мере 469 122 человека. Выздоровели за все время 4 463 969 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.