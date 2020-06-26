Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,4 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 5116 летальных исходов, общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, составило 484 249. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9 473 214, за последние сутки — 177 012.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.