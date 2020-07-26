Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире превысило 16 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, по состоянию на 08.00 мск число случаев заражения в мире достигло 16 046 986, скончались 644 528 пациентов с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели 9 262 520 человек.

Наибольшее число случаев заражения COVID-19 выявлено в США — там за все время коронавирусом заразился 4 178 021 человек, скончались более 146 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.