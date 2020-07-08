Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 168 тысяч и превысило 11,6 миллиона, всего скончались более 539 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 168 957 случаев заражения коронавирусом, умерли 4147 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 669 259, число летальных исходов — 539 906.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 6 004 685 и Европе — 2 827 789.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.