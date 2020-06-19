Коронавирус выявлен еще у двух жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 96, еще два человека выздоровели, сообщили в пятницу в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.

Власти непризнанной республики по состоянию на 18 июня сообщали о 94 подтвержденных случаях COVID-19 и 56 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 96 граждан. Излечились 58 пациентов», — говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 93 жителей, проведены 1553 теста. По данным штаба, два новых случая выявлены в Гадрутском районе.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.