Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 962 за сутки и достигло вечером понедельника 30 749, три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших достигло 334, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 12 359. В тяжелом состоянии находятся 88 пациентов, из них 35 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 18 056 человек уже выздоровели.

В Израиле с конца прошлой недели отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое.

Ранее в понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Эти меры должны будут быть одобрены кнессетом.